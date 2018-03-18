محمد صلاح

أصبح النجم المصري محمد صلاح أيقونة ليفربول حديث وسائل الإعلام العالمية بعد تسجيل "سوبر هاتريك" أمام واتفورد، ليواصل تألقه المبهر هذا الموسم، حيث انفرد في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تصدر المرشحين لنيل جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا.

وسلطت الصحف الإسبانية بشكل خاص الضوء على ناحيتين الأولى من حيث التشابه بين الدولي المصري وليونيل ميسي أسطورة برشلونة في أسلوب تسجيل الأهداف والمراوغات والفاعلية والدور الحاسم والقيادي داخل الفريق.

وتتعلق الناحية الثانية بـ "خوف" بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي من مواجهة صلاح مجدداً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر القادم، بعدما تسبب في إلحاق الهزيمة الوحيدة بسيتي في البريميير ليغ هذا الموسم عقب تلاعبه بدفاع متصدر البطولة.

وقالت صحيفة "ماركا" في عنوان: "صلاح يُرعب غوارديولا بعد رباعية واتفورد"، حيث رفع النجم المصري رصيده إلى 28 هدفاً في الدوري الإنجليزي بفارق 4 أهداف عن مطارديه في سباق الحذاء الذهبي ميسي وهاري كاين وإيدينسون كافاني وتشيرو إيموبيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح هو أول لاعب يسجل رباعية من 4 تسديدات على المرمى في الدوري الإنجليزي منذ الروسي أندريه آرشافين نجم آرسنال في شباك ليفربول عام 2009.

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من جانبها ذكرت صحيفة "آس" في عنوانها: "صلاح يرتدي ثوب ميسي ويرسل تحذيراً لغوارديولا"، بعدما أصبح صاحب أفضل انطلاقة للاعب في موسمه الأول مع ليفربول على مرّ تاريخه بتسجيل 36 هدفاً في 40 مباراة ليتجاوز فيرناندو توريس الذي أحرز 33 هدفاً موسم 2007-2008.

وبالمثل، قالت صحيفة "سبورت": "صلاح يتقمص شخصية ميسي" بتسجيل 4 أهداف، كما صنع هدفاً في الفوز 5-0 على واتفورد، ليثبت ليفربول في المركز الثالث وكانت مراوغاته شبيهة بطريقة ميسي عند تسجيل الأهداف.

ويقترب الجناح المصري من إنجازٍ تاريخي وهو لقب أفضل هداف في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يتقاسمه آلان شيرر وأندي كول برصيد 34 هدفاً، أي أن صلاح يحتاج إلى 6 أهداف لمعادلة الرقم القياسي مع تبقي 7 مباريات على نهاية الموسم.