مدرب ألماني يقارن ميسي بمحرز

رياض محرز

وضع الألماني جيرنو روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا، الجزائري رياض محرز نجم ليستر سيتي في "كفة واحدة" مع الأيقونة ليونيل ميسي، واصفاً الجناح العربي بأنه "لاعب متميز، ومن أفضل اللاعبين في العالم".

وقاد روهر منتخب نيجيريا للتأهل إلى مونديال روسيا 2018، بعد تصدّر مجموعته في التصفيات، والتي ضمت منتخبات الكاميرون وزامبيا والجزائر، فيما أوقعت قرعة المونديال، المنتخب الإفريقي ضمن المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات الأرجنتين وكرواتيا وآيسلندا.

ورد المدير الفني الألماني، في تصريحات لوسائل إعلام جنوب إفريقية على سؤال حول الطريقة التي سينتهجها للحد من خطورة ميسي في أول مباراة في المجموعة ضمن المونديال، فقال: "لن نفرض رقابة خاصة على ميسي للحد من خطورته، سبق لنا أن واجهنا رياض محرز في الجزائر وتفوّقنا عليه (تصفيات مونديال روسيا)، كما واجهنا أيضاً السنغالي ساديو ماني (نجم ليفربول) في مباراة ودية، نعرف كيف ننظم دفاعاتنا أمام اللاعبين ذوي المستوى العالي، ما يمكن أن أقوله الآن هو أننا لن نخصص أي لاعب لحراسة ميسي، خلال لقائنا مع الأرجنتين في المونديال".

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ويعتبر محرز، أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي حاليا، وحتى على المستوى الأوروبي، حيث أصبح محط اهتمام الكثير من الأندية الكبيرة، وفي مقدمتها مانشستر سيتي وروما.

كما سبق لمحرز أن قاد ليستر سيتي إلى المجد، عندما ساهم في نيله بطولة الدوري الإنجليزي عام 2016، فضلاً عن حصوله على الكثير من الألقاب والجوائز الفردية، على غرار جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا، وجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وكان منتخب نيجيريا قد فاز في مباراة ودية على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 4-2، في نوفمبر الماضي، لكن في غياب ميسي، الذي كان قد سجل هدفين على نفس المنتخب في بطولة كأس العالم 2014 التي استضافتها البرازيل.