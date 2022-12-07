صحيفة: ريال مدريد خارج سباق ضم بيلينغهام

يترقب المتابعون والصحف على حد سواء تطورات موقف النجم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند في ظل سعي عمالقة أوروبا لاقتناص توقيعه.

ويقدم صاحب الـ 19 عاماً أداءً يستحق الإشادة في الأشهر الماضية، وقد ساهم مستواه مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2022 التي تقام حالياً في قطر برفع قيمته السوقية بشكلٍ أكبر.

ولطالما ارتبط اسم اللاعب الشاب بريال مدريد وكبار الدوري الإنجليزي الممتاز في الأشهر الماضية مع أن العقد الذي يربطه بدورتموند يمتد حتى صيف عام 2025.

ريال مدريد لن ينجح في ضم بيلينغهام

وتقدر قيمة نجم خط الوسط بنحو 150 مليون يورو حالياً، علماً بأن ريال مدريد خصص ما بين 110-120 مليون يورو فقط لضمه وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وتعني هذه الأرقام أن النادي الملكي لن ينجح في استقطاب بيلينغهام نظراً لقدرة أندية أخرى على مضاهاة ما سيطلبه دورتموند نظير التخلي عن اللاعب.

يذكر أن الإنجليزي سيقود منتخب بلاده في ربع نهائي مونديال قطر يوم السبت القادم حين يلاقي خصمه الفرنسي في واحدة من أقوى مواجهات البطولة.