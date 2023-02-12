صحيفة سعودية: الهلال ينجح بالتعاقد مع ميسي لمدة 3 مواسم

ضجت مواقع الرياضة ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد أن تم تداول خبر نجاح نادي الهلال السعودي بإقناع ليونيل ميسي بالتوقيع مع الفريق لمدة 3 سنوات.

وكانت خلال الفترة الماضية قد دارت الكثير من الأحاديث حول إمكانية تواجد بطل كأس العالم 2022 في دوري روشن السعودي، حيث أن الزعيم الأزرق يواصل الضغط لانجاح الصفقة، خاصة بعد أن تمكن نادي النصر من التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسائل إعلام سعودية تكشف كواليس توقيع ميسي لنادي الهلال

كشفت صحيفة "الشبابية" السعودية أن نادي الهلال السعودي ممثلًا برئيسه فهد بن سعد بن نافل قد توصل لاتفاق مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للتوقيع لمدة 3 سنوات.

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ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى مثل موعد الإعلان الرسمي عن الصفقة أو قيمة الراتب السنوي الذي سيتقاضاه ميسي، حيث لا تزال معظم الأمور في طي الكتمان.

وكانت التقارير الصحفية قد رفعت من نسبة أن الهلال قد تمكن بالفعل من إقناع ميسي بالانضمام إلى الفريق، خاصة وأن المفاوضات بين البرغوث الأرجنتيني وناديه الحالي باريس سان جيرمان بخصوص تجديد العقد قد توقفت خلال الأسابيع الماضية.