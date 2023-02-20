صحيفة: مبابي يريد حكيمي معه في ريال مدريد

البوابة - يبدو أن رحيل النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان صوب ريال مدريد بات حتمياً وفقاً لموقع "تودوفيتشاخيس" الإسباني.

ويرغب الهداف الشاب في أن يرافقه زميله المغربي أشرف حكيمي الذي تربطه به علاقة مميزة إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو.

ومع أن عقد نجم الديوك الحالي مع باريس سان جيرمان سيصل إلى نهايته بحلول صيف عام 2024 مع إمكانية التمديد لموسم آخر، إلا أن اللاعب لا يريد الاستمرار في العاصمة الفرنسية.

وقد يضطر مسؤولو سان جيرمان لبيع المهاجم البالغ من العمر 24 عاماً بعد نهاية الموسم الجاري، خوفاً من خسارته دون مقابل في 2024 حين يصل عقده إلى نهايته.

هل سينتقل مبابي وحكيمي إلى ريال مدريد؟

ترعرع حكيمي في صفوف فريق ريال مدريد كاستيا قبل أن يمثل الفريق الأول لفترة وجيزة انتقل بعدها إلى بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة.

وأكمل المغربي بعدها مشواره الاحترافي مع إنتر ميلان قبل أن يقتنصه باريس سان جيرمان في صيف عام 2021 في صفقة بلغت قيمتها نحو 60 مليون يورو.

وأصبح الظهير الأيمن أحد أفضل لاعبي العالم في مركزه وظهر بمستوى استثنائي رفقة منتخب المغرب في مونديال قطر 2022 نهاية العام المنصرم.

وليس واضحاً بعد ما إذا كان حكيمي سيرافق مبابي إلى العاصمة الإسبانية خلال الصيف.