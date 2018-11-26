صحيفة: هيغواين إلى تشيلسي في يناير

غونزالو هيغواين

قالت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية أن غونزالو هيغواين مهاجم ميلان يريد خوض تجربته الأولى في الدوري الإنجليزي من خلال الانتقال إلى تشيلسي.

وارتبط اسم صاحب الـ 30 عاماً بالانتقال للبلوز في فترة الانتقالات الصيفية قبل أن ينتقل من يوفنتوس لميلان على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

وأحرز الأرجنتيني هذا الموسم سبعة أهداف خلال 13 مباراة خاضها بقميص الروسونيري.

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وكشفت تقارير أن هيغواين ينتظر مكالمة من ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي للانضمام له في فترة الانتقالات الشتوية في يناير، إذ يسعى النادي اللندني للتعاقد مع مهاجم في ظل تراجع مستوى ألفارو موراتا وأوليفييه جيرو.

وسيحتاج تشيلسي لإبرام اتفاق مع ميلان من جهة ويوفنتوس المالك الأصلي لعقد هيغواين من جهة أخرى إذا ما أراد التعاقد مع المهاجم في السوق الشتوي.