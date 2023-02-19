صدمة لجماهير الاتحاد..نجم الفريق يقترب من النصر السعودي

تداولت صفحات ووسائل إعلام سعودية خلال الأيام الماضية خبرًا صاعقًا ترك جماهير الاتحاد على وجه الخصوص في حالة من الصدمة، بعد أن تم الكشف عن نية الظهير مهند الشنقيطي في الرحيل إلى النصر السعودي.

وأوضحت ردود فعل رواد موقع "تويتر"، من خلال التغريدات أنه في حالة تمت الصفقة وانتقل الشنقيطي إلى العالمي، فإنها ستكون أكبر خيانة في الملاعب السعودية.

نجم الاتحاد يقترب من الانتقال إلى النصر السعودي

كشف موقع "سعودي سبورت" نقلًا عن عزيز بن خالد المقرب من نادي الاتحاد، أن الظهير مهند الشنقيطي في طريقه للانتقال إلى فريق عاصمي بنسبة كبيرة، موضحًا بن خالد في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أن الشنقيطي سيدخل الفترة الحرة في عقده الذي ينتهي هذا الصيف.

اقرأ أيضًا: ريال مدريد يحقق فوزاً متأخراً على أوساسونا

وأضاف عزيز بن خالد أن انتهاء عقد الشنقيطي مع العميد يسمح له بالتوقيع مجانًا مع أي فريق آخر، مشيرًا إلى أن إدارة الاتحاد لم تقدم حتى الآن عرض رسمي لتجديد عقد اللاعب.

يشار إلى أن النصر حاول في عام 2021 التعاقد مع مهند الشنقيطي في صفقة تبادلية تشمل النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، إلّا أن إدارة الاتحاد رفضت وقتها هذه الصفقة، واحتفظت بخدمات ظهير الفريق، وفيما بعد نجحت في ضم حمد الله مجانًا.