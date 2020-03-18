صراع إسباني ألماني على ساني

يبدو أن ليروي ساني، نجم مانشستر سيتي سيكون محل صراع إسباني ألماني الصيف القادم.

وأشارت صحيفة «بيلد» الألمانية إلى أن نجم سيتي كان لفترة طويلة على قائمة أولويات بايرن ميونيخ.

وأوضحت الصحيفة أن المدير الرياضي لبايرن التقى بالفعل مع ممثلي ساني هذا الأسبوع لمناقشة إمكانية انضمامه إلى الفريق الألماني.

ولفتت بيلد إلى أن بايرن قد يجد منافسة إسبانية على الصفقة، إذ يحظى الدولي الألماني أيضاً باهتمام العملاقين ريـال مدريد وبرشلونة.

وينتهي عقد ساني مع سيتي العام القادم 2021، وهو ما قد يساهم في تسريع رحيله من أجل الاستفادة المادية للنادي الإنجليزي من بيعه، عوضاً عن خسارته مجاناً لاحقاً.