صراع بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ على أوباميكانو

أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد متأخر في صفقة دايو أوباميكانو مدافع لايبتزيغ الشاب في ظل توصل بايرن ميونيخ لاتفاق معه.

ويسعى ريال للحصول على خدمات أوبمايكانو بتوصية من المدرب زين الدين زيدان الذي يريد تدعيم الخط الخلفي بمدافع متميز، لا سيما وأن القائد سيرخيو راموس تقدم في السن، في حين لا يبدو أن المدير الفني الفرنسي مقتنع بقدرة إيدير ميليتاو على تأدية هذا الدور.

وأوضحت الصحيفة أن بايرن توصل بالفعل لاتفاق مع أوباميكانو للانتقال إلى ملعب آليانز آرينا، وهو الأمر الذي أغضب إدارة لايبتزيغ التي تريد بيعه لنادٍ خارج ألمانيا.

وأضاف التقرير أن الشرط الجزائي في عقد أوباميكانو يبلغ 60 مليون يورو بالنسبة للأندية الألمانية، في حين أن المبلغ يرتفع للأندية المهتمة بضم اللاعب من خارج ألمانيا، وهو السبب وراء رغبة لايبتزيغ ببيعه لريال مدريد وليس بايرن ميونيخ.

ويسعى النادي البافاري للحصول على خدمات أوباميكانو بمبلغ أقل من 60 مليون، رغم أنه لا يعاني من أي عجز مالي على عكس معظم أندية العالم في ظل جائحة فيروس كورونا، لكنه يرى أن المبلغ كبيراً للاعب تبقى موسم واحد في عقده، بينما يرفض لايبتزيغ الدخول في أي مفاوضات مع بايرن لتخفيض المبلغ.