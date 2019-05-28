صعوبة التعاقد مع بوغبا تدفع زيدان للتفكير ببيانيتش

كشف تقرير عن اتجاه زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، إلى تدعيم صفوف الملكي بصفقة من يوفنتوس، في ظل صعوبة استقدام بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد.

وقال موقع “لو 10 سبورت” الفرنسي أن تعاقد ريال مع بوغبا لن يكون بالأمر الهين، نظراً لتمسك إدارة الشياطين الحمر بلاعب الوسط، فضلاً عن دخول عدة أندية كبيرة على خط المفاوضات.

وأضافت الصحيفة أن "زيزو" سيتجه للتعاقد مع لاعب وسط يوفنتوس ميراليم بيانيتش، حتى يكون بديلاً لبوغبا.

وأوضحت الصحيفة أن رحيل البوسني عن البيانكونيري، سهل مقارنة بمغادرة نظيره الفرنسي للشياطين الحمر، كما أن صفقة بيانيتش لن تكلف خزينة ريال كثيراً.

وتابعت: "انتقال بيانيتش إلى ريال مدريد ممكن، خاصة وأن يوفنتوس تعاقد مع آرون رامزي، الذي يمكنه اللعب في نفس مركز بيانيتش".