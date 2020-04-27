صلاح ضمن التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي هذا الموسم

اختارت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية محمد صلاح جناح ليفربول ضمن التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2019-2020.

وسيطر ليفربول على الاختيارات بالمقارنة مع الأندية الأخرى، حيث تواجد في التشكيل المثالي 7 لاعبين من متصدر جدول الترتيب بعد 29 مرحلة من المسابقة.

ولم يقع الاختيار على أكثر من لاعب من فريق واحد إلا ليستر سيتي الذي يمثله لاعبان اثنان، فيما جرى اختيار لاعب من أستون فيلا وآخر من مانشستر سيتي.

فيما يلي التشكيل:

حارس المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، كاغلار سويونكو، أليكساندر أرنولد.

خط الوسط: جاك غريليش، جوردان هندرسون، كيفين دي بروينه.

خط الهجوم: ساديو ماني، جايمي فاردي، محمد صلاح.