صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي 2023 نستعرضه فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة مساءً في الأسبوع 33.

يخوض نادي ليفربول اليوم مواجهة صعبة خارج الديار على أرضية ملعب "استاد لندن الأولمبي" في ضيافة نادي وست هام يونايتد ضمن إطار منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023.

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الريدز بقيادة كلوب تنتظرهم مباراة صعبة أمام الهامرز ولن يكون الحصول على الثلاث نقاط هناك أمرًا هينًا، لكن في ظل المنافسة الشرسة على المقاعد المؤهلة للتواجد أوروبيًا الموسم القادم فلا بديل عن الفوز اليوم بالنسبة لصلاح ونونيز وبقية النجوم في الفريق.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي

المدرب: يورغن كلوب

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: روبرتسون ، فان دايك ، كوناتي ، أرنولد

خط الوسط: تياغو ، فابينيو ، هندرسون

خط الهجوم: جوتا ، نونيز ، صلاح