صلاح يقود ليفربول لفوز صعب على توتنهام

حقق ليفربول فوزاً هاماً على ضيفه توتنهام بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب آنفيلد ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

بدأت المباراة سريعة وكاد صاحب الأرض أن يسجل الهدف الأول لولا تألق دفاع سبيرز لترتد الكرة بشكل سريع عن طريق سون هيونغ مين الذي سددها بقوة لترتطم في الدفاع وتغير طريقها صوب القائم قبل أن يتابعها هاري كاين برأسية معلناً عن الهدف الأول بشكل مبكر في الدقيقة الأولى.

حاول ليفربول أن يعود للمباراة لكن هجمات ضيفه المرتدة كانت خطيرة وكاد أن يسجل منها الثاني بعد تسديدة قوية من كريستيان إيريكسن في الدقيقة 25.

وسدد محمد صلاح بشكل مذهل بعد دقيقتين للريدز، لكن الحارس باولو غازانيغا تصدى لها ببراعة وأبعد الكرة عن مرماه.

وعاود الحارس الأرجنتيني التألق أمام روبرتو فيرمينو وفيرجيل فان دايك وترينت أليكساندر أرنولد بتصديات مذهلة.

كرر توتنهام خطورته بالهجمات المرتدة في الشوط الثاني مع بدايته وبالتحديد في الدقيقة 49 عن طريق سون الذي سدد الكرة وهو يقع لترتد عن العارضة.

وجاء أخيراً الهدف الأول لليفربول من كرة عرضية فشل الظهير داني روز في التعامل معها لتصل القائد جوردان هندرسون الذي سددها بشكل مراوغ في شباك غازانيغا وفي الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 74 احتسب حكم اللقاء أنثوني تايلور ركلة جزاء لليفربول بسبب تدخل سيرج أورييه على ساديو ماني سجل منها صلاح بقوة في مرمى سبيرز.

حاول توتنهام بعد تلقيه الهدف الثاني أن يتخلى عن حذره والضغط هجومياً دون فائدة بسبب دفاع ليفربول.

وغادر صلاح اللقاء في الدقائق الأخيرة بداعي الإصابة.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 28 في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 12 في المركز الحادي عشر.

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