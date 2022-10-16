صلاح يمنح ليفربول فوزاً ثميناً على مانشستر سيتي وهدافه هالاند

حقق ليفربول فوزاً مستحقاً على ضيفه وغريمه مانشستر سيتي بهدفٍ دون مقابل اليوم الأحد على ملعب آنفيلد في مواجهة قمة الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح فريق المدير الفني الألماني يورغن كلوب في تحييد نجوم سيتي وعلى رأسهم النرويجي إيرلينغ هالاند والبلجيكي كيفين دي بروينه.

في الجهة المقابلة، نجح المتألق المصري محمد صلاح في تسجيل هدف الانتصار الذي لا يقدر بثمن في الدقيقة 76 بحرفنة في شباك الحارس البرازيلي إيديرسون مورايش.

وطرد أنثوني تايلور حكم المباراة المدرب كلوب في الدقيقة 86 لاعتراضه المبالغ فيه.

ليفربول يلحق بـ مانشستر سيتي الخسارة الأولى هذا الموسم

بهذه النتيجة، رفع الريدز رصيدهم إلى 13 نقطة جعلتهم يرتقون إلى المركز الثامن من 9 مباريات.

فيما تلقى مانشستر سيتي خسارته الأولى هذا الموسم في جميع البطولات (باستثناء لقاء الدرع) ليتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الثاني من 10 لقاءات.

وبات آرسنال المستفيد الأكبر من هذه النتيجة، كونه ابتعد في صدارة الترتيب العام برصيد 27 نقطة بعد فوزه المهم اليوم على ليدز يونايتد بالنتيجة ذاتها.