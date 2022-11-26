كأس العالم 2022: بولندا تلحق بـ السعودية خسارة مؤثرة

لم يكن منتخب السعودية موفقاً في لقائه أمام نظيره البولندي ليسقط أمامه بهدفين نظيفين اليوم السبت في المباراة التي جرت على أرضية ستاد المدينة التعليمية لحساب المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

قدم السعوديون مستويات استثنائية خلال الشوط الأول، وعاندهم الحظ في زيارة شباك الحارس العملاق المتألق فويتشيك تشيزني.

وجاء هدف البولنديين الأول عن طريق لاعب خط الوسط بيوتر جيلينسكي الذي وصلته تمريرة من زميله روبرت ليفاندوفسكي ليودعها داخل شباك محمد العويس في الدقيقة 39.

وأهدر سالم الدوسري ركلة جزاء للسعودية قبل نهاية الشوط الأول بعدما تمكن تشيزني من التصدي لها (45+1).

السعودية تهدر ركلة جزاء (المصدر: أ ف ب)

السعودية تحاول في الشوط الثاني دون جدوى

واصل "الأخضر" محاولاته في الشوط الثاني، إلا أن سوء الحظ لازمه في أكثر من مناسبة.

في المقابل، منعت العارضة فرصتين للنجم ليفاندوفسكي قبل أن يفك نحسه بتسجيل هدفه الأول في المونديال والثاني لفريقه وذلك في الدقيقة 82.

بولندا تحقق انتصارها الأول في مونديال قطر

بهذا الفوز، رفع المنتخب البولندي رصيده إلى 4 نقاط جعلته يرتقي لصدارة المجموعة الثالثة، فيما تجمد رصيد منتخب السعودية عند 3 نقاط ليتراجع بدوره إلى المركز الثاني بانتظار نتيجة طرفي المجموعة الآخرين الأرجنتين والمكسيك في وقتٍ لاحق اليوم.