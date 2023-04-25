عاجل: تشيلسي يستقر على ماوريسيو بوتشيتينو لتدريب الفريق

البوابة – قرر عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز نادي تشيلسي اختيار المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو لتولي مهمة تدريب الفريق بشكل دائم بعد فترة سيئة جدًا مر بها فريق.

وكانت إدارة البلوز تعمل بشكل مكثف خلال الفترة الماضية لإيجاد مدرب جديد لاستلام زمام الأمور عقب أن تم إقالة المدرب السابق غراهام بوتر بسبب النتائج السلبية التي حققها.

تشيلسي يختار ماوريسيو بوتشيتينو مدربًا دائمًا للفريق

في الوقت الذي يتولى فيه فرانك لامبارد مهمة تدريب النادي اللندني بشكل مؤقت، قررت الإدارة أن تحسم الأمر قبل انتهاء الموسم ومن المقرر أن يتم الإعلان عن إسناد مهمة التدريب لبوتشيتينو رسميًا قريبًا.

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وبحسب صحيفة "The Mail" البريطانية، المدرب الأرجنتيني وقع عليه الاختيار ليقود المرحلة القادمة في ستامفورد بريدج، بعد منافسة شرسة مع أسماء كبيرة في عالم التدريب مثل خوليان ناغيلسمان مدرب بايرن ميونخ السابق، ولويس أنريكي، ودي زيربي مدرب برايتون الحالي.

وتضيف التقارير أن المدرب ماوريسيو بوتشيتينو من المقرر أن يعين إلى جانبه في الجهاز الفني الخاص بالفريق كلًا من مساعديه خيسوس بيريز، وتوني خيمينيز وذلك فور وصوله.