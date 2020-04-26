عرضان ضخمان يُثبتان ولاء فاران لريال مدريد

كشفت تقارير إسبانية أن رافاييل فاران، نجم ريال مدريد كان على وشك المغادرة الموسم الماضي بعد تلقيه عرضين ضخمين من ناديين كبيرين.

وتحول الدولي الفرنسي لقطعة أساسية في تشكيل النادي الملكي خلال الأعوام الماضية.

وقالت صحيفة "آس" أن فاران تلقى عرضين في أبريل الماضي، أحدهما من باريس سان جيرمان الذي عرض مبلغاً ضخماً لإعادته لبلاده، وآخر من مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدافع كان في طريقه للرحيل بعد أن شعر أنه فاز بكل شيء مع ريال مدريد، لكن الموسم الماضي السلبي الذي مر به الفريق جعله يغير رأيه.

وأوضح التقرير أن فاران قرر الاستمرار من أجل المشاركة في إعادة بناء الملكي وإعادته لطريق الانتصارات من جديد، بالإضافة لعودة زين الدين زيدان مدرباً.

وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد يعتبر فاران الخليفة الحقيقي للقائد سيرخيو راموس، خصوصاً مع تقدم الأخير في العمر، لذلك قد يبدأ الحديث عن تمديد عقده بأقرب وقت.

ويرتبط فاران بعقد يمتد لـ 18 شهراً مقبلة بعد مع النادي الذي فاز معه بجميع الألقاب المحلية والدولية الممكنة منذ التعاقد معه في 2011.