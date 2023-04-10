عرض خيالي من السعودية على طاولة كريم بنزيما

البوابة – استقبل قائد نادي ريال مدريد النجم الفرنسي كريم بنزيما عرضًا ولا في الأحلام من المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي يقترب فيه عقده مع الملكي من الانتهاء مع نهاية الموسم الحالي.

وتأتي هذه الصفقة ضمن جهود حثيثة تبذل لتعزيز رياضة كرة القدم في السعودية بهدف استضافة كأس العالم 2030، وأولى ثمارها كانت كريستيانو رونالدو هذا الموسم في صفقة خيالية إلى النصر.

عرض خرافي على طاولة النجم كريم بنزيما

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بنزيما قُدم له عرض مالي ضخم من السعودية، يتضمن هذا العرض إنشاء أكاديمية لكرة القدم هناك تحمل اسم النجم الفرنسي وصورته.

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العرض يشمل أيضًا ميزات وجوانب أخرى عديدة، لكن حتى هذه اللحظة بنزيما لم يرفض أو يقبل، وأخطر المسؤولين الرسميين في السعودية أن هذا الأمر يتطلب المزيد من الوقت.

يشار إلى أن التقارير تفيد أن الأولوية بالنسبة لبنزيما في الوقت الحالي هو أن يتم تجديد عقده مع نادي ريال مدريد، على الأقل لموسم إضافي آخر، خاصة وأن اللاعب لا يزال يحطم الأرقام ويسجل الأهداف سواء محليًا أو أوروبيًا.