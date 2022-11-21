توقع علم البيانات القائم على الخوارزميات والعمليات والأنظمة التقنية نتيجة مباراة السنغال وهولندا اليوم في كأس العالم 2022 التي ستنطلق في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية على "ستاد الثمامة"، في إطار منافسات دور المجموعات.

ومن المؤكد أن مواجهة اليوم بين السنغال وهولندا هي من أبرز من المواجهات التي ينتظرها عشاق كرة القدم لمتابعتها، وقد يكون من الصعب التكهن أو التوقع بنتيجة المباراة، ولكن مع تدخل علم البيانات والتقنيات الحديثة بات ذلك ممكنًا.

علم البيانات يتوقع نتيجة مباراة السنغال وهولندا اليوم في كأس العالم 2022

بحسب موقع "Whoscored" الذي يعتمد على علم البيانات والأنظمة التقنية في تحليل المعلومات، فإن نتيجة مباراة السنغال وهولندا اليوم في كأس العالم 2022 من المتوقع أن تكون 2-1 لصالح الطواحين الهولندية.

وتوقع علم البيانات هذه النتيجة بناءً على عدة عوامل مثل أن السنغال تأهلت خلال تصفيات كأس العالم في اللحظات الأخيرة عقب التغلب على منتخب مصر 3-1 بركلات الترجيح، إلى جانب أن هذه المشاركة الثالثة لأسود التيرانغا في المونديال، حيث أن المشاركة الأولى في كأس العالم 2002 ووصل فيها السنغال لربع النهائي، والثانية في 2018 وخرج من دور المجموعات.

عامل آخر مهم ساهم في توقع علم البيانات في النتيجة، وهو غياب نجم التيرانغا ساديو ماني بسبب الإصابة الذي كان خسارة كبيرة لفريقه خاصة في هذه البطولة المهمة.

على صعيد منتخب هولندا، فإن الطواحين كانوا قد تصدروا المجموعة التي خاضوا فيها تصفيات كأس العالم، وهي المشاركة رقم 11 في كأس العالم، إلى جانب أن المنتخب الهولندي وصل للدور النهائي في ثلاث نسخ مونديالية، وهي 1974، 1978، و2010، ولم يسبق وأن فاز باللقب أبدًا.

أيضًا أحد العوامل الأخرى المهمة هي أن منتخب هولندا لم يخسر في آخر 14 مباراة خاضها على مستوى بطولة كأس العالم، إلى جانب أن الطواحين حافظوا على نظافة شباكهم في آخر 3 مباريات لهم في نفس البطولة.

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