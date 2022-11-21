تشكيلة السينغال المتوقعة أمام هولندا اليوم في كأس العالم 2022 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهة الثانية في المجموعة الأولى اليوم.

يبدأ منتخب السينغال اليوم مشواره في كأس العالم قطر 2022 في مواجهة قوية أمام منتخب هولندا في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ويطمح مشجعي أسود التيرانغا أن لا يتأثر الفريق بغياب النجم ساديو ماني الذي استبعد بداعي الإصابة، وأن يتم تمثيل القارة الإفريقية في البطولة من خلال تقديم أفضل المستويات.

تشكيلة السينغال المتوقعة أمام هولندا اليوم في كأس العالم 2022

تشكيلة السينغال المتوقعة أمام هولندا اليوم في كأس العالم 2022 تحدثت عنها العديد من المواقع والمصادر الرياضية خلال الساعات الماضية، ومن المتوقع أن يعتمد مدرب التيرانغا أليو سيسيه على خطة لعب 4-3-3، وستدخل ضمن تشكيلة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: ميندي

الدفاع: سابالي – كوليبالي – ديالو – بالو توريه

الوسط: باب سار – نامبليس ميندي - غايي

الهجوم: دياتا – بولايي ديا – إسماعيلا سار

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