عمالقة الدوري الإنجليزي تراقب نجم وسط برشلونة فرانك كيسي

البوابة – تمكن فرانك كيسي نجم الوسط في نادي برشلونة الإسباني من جذب اهتمام الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد المستويات المميزة التي ظهر بها الموسم الحالي.

وعلى الرغم من البداية البطيئة التي حظي بها اللاعب الإيفواري، إلّا أنه استطاع أن يلمع في وقت قصير عندما أتيحت له فرصة اللعب أساسيًا في الوقت الذي ضربت فيه الإصابة نجوم الوسط في البلوغرانا مثل بوسكيتس وبيدري.

عمالقة الدوري الإنجليزي تضع عينها على نجم وسط برشلونة فرانك كيسي

يقدم كيسي في الوقت الحالي أداءً مميزًا مع البارسا تحت قيادة المايسترو تشافي هيرنانديز، وذلك بعد انضمامه هذا الموسم إلى الفريق قادمًا من نادي إي سي ميلان الإيطالي.

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ومع ذلك، بسبب الأوضاع المالية غير المستقرة في برشلونة، قد يكون النجم الإيفواري ضمن الأسماء المرشحة ليتم بيعها بهدف تخفيف الضغط من قبل قانون اللعب المالي النظيف.

وبحسب ما أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كلًا من نادي توتنهام، تشيلسي، ومانشستر يونايتد قد أبدوا اهتمامهم بالتعاقد مع فرانك كيسي فور أن يصبح متاحًا.

ولن يتردد أي من هذه العمالقة الثلاث في الدوري الإنجليزي الممتاز في البحث عن أي طريقة لشراء كيسي، والذي يعد إضافة مهمة في الوسط لأي فريق خاصة من الناحية البدنية.