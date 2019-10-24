عوائد خيالية لأتلتيكو وريال مدريد في كأس العالم للأندية

ضمن ريال مدريد وأتلتيكو المشاركة في كأس العالم للأندية بحلته الجديدة في 2021 والذي تنظمه الصين والحصول على مقابل مادي مرتفع.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منح الصين فرصة تنظيم أول نسخة من كأس العالم للأندية بالشكل الجديد والذي يقام مرة كل أربعة أعوام بدلاً من بطولة كأس العالم للقارات.

وقال موقع "جول" أن ريال مدريد وأتلتيكو سيحصلان على 50 مليون يورو فقط للمشاركة في البطولة، إذ أن 25% من العوائد ستتجه إلى الاتحادات القارية المختلفة بينما توزع 75% على الأندية المشاركة في البطولة.

وسيحقق الفائز باللقب مكسباً مالياً يصل إلى 115 مليون يورو.

وسبق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) رفض المشاركة في مونديال الأندية، لكن تسريب المكاسب المالية الضخمة التي ستحصل عليها الأندية المشاركة ستدفعه للتراجع عن القرار على الأرجح.

وتقام البطولة بمشاركة 24 فريقاً في 8 مجموعات كل مجموعة منها تضم 3 فرق يتأهل عنها فريق واحد للتواجد في ربع النهائي.

وفي حال تواجد الأندية الأوروبية، فستضمن 8 فرق المشاركة في البطولة وهم أبطال آخر 4 نسخ من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ولذلك ضمن أتلتيكو مدريد وريال مدريد وتشيلسي وليفربول المشاركة في نسخة 2021 بالصين.