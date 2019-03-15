قرعة دوري أبطال أوروبا: برشلونة يصطدم بمانشستر يونايتد ومواجهة إنجليزية نارية

مواجهات نارية في ربع النهائي

أوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي جرت في مدينة نيون السويسرية، برشلونة الإسباني في مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي.



فيما يأتي نتيجة القرعة:



1- أياكس × يوفنتوس



2- ليفربول × بورتو



3- توتنهام × مانشستر سيتي



4- برشلونة × مانشستر يونايتد

أهداف مباراة آرسنال ورين 3-0 الدوري الأوروبي

أهداف مباراة سالزبورغ ونابولي 3-1 الدوري الأوروبي

أهداف مباراة دينامو كييف وتشيلسي 0-5 الدوري الأوروبي

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فيما يلي نتيجة قرعة نصف النهائي:



الفائز من المباراة (3) × الفائز من المباراة (1)



الفائز من المباراة (4) × الفائز من المباراة (2).



وهذه المرة الأولى يشهد فيها ربع النهائي 4 أندية من إنجلترا منذ موسم 2008-2009.



وتقام مباريات الذهاب يومي 9 و10 نيسان المقبل، والاياب يومي 16 و17 منه.



واللافت هذا الموسم تغيير نظام القرعة، حيث تجري قرعة نصف النهائي أيضاً، مما يعني تحديد مسار المتنافسين حتى النهائي، علماً أن لقاءي الذهاب يقامان يومي 30 نيسان و1 أيار المقبلين، والاياب يومي 7 و8 أيار المقبل، على أن يستضيف ملعب واندا ميتروبوليتانو المواجهة النهائية يوم السبت 1 حزيران المقبل.