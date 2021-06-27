غاريث بيل يتحدث عن موعد اعتزاله

بعد الخروج المخيب لمنتخب ويلز من بطولة يورو 2020 على يد الدنمارك في دور الستة عشر وعد غاريث بيل بالعودة لتمثيل بلاده.

وودعت ويلز بطولة يورو 2020 أمس السبت بعد الخسارة من الدنمارك 0-4 في أمستردام خلال أولى مباريات دور الستة عشر.

ويبدو أن خسارة ويلز الكبيرة في ثاني مشاركاتها على التوالي في البطولة بعد غياب لم تكن الحدث الوحيد المثير للجدل، فمستقبل بيل واعتزاله الدولي أثير أيضاً ليحسمه نجم ريال مدريد سريعاً.

متى سيعتزل بيل دولياً؟

تحدث اللاعب بعد الخسارة من الدنمارك لقناة ويلزية، وصرح: "أود الاستمرار في اللعب، الناس يسألون أسئلة غبية طوال الوقت، لكني أحب اللعب لويلز".

وواصل بيل الذي يحمل شارة قيادة بلاده "سأمثل ويلز حتى آخر يوم أزاول فيه كرة القدم.

"بدأنا للتو التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، وسنرغب في مواصلة ذلك، أرى أننا نلعب بطريقة جيدة جداً، نرغب في الحفاظ على ثقتنا ومواصل اللعب وواثق من تأهلنا إلى كأس العالم القادم".

ويمثل بيل منتخب ويلز منذ 2006 وأضاع ركلة جزاء في النسخة الحالية من البطولة أمام تركيا، لكنه صنع هدفي الفوز لبلاده في نفس المباراة التي كانت الوحيدة التي فازت فيها ويلز خلال 4 مباريات خاضتها في يورو 2020.

لماذا غضب بيل؟

وكان الدولي الويلزي قد أثار الجدل بمغادرته المؤتمر الصحفي الذي يلي المباراة وهو أمر دافع عنه فيه مدربه روبرت بيج وأيده فيه وقال عنه: "مثله مثل بقية اللاعبين في غرف خلع الملابس الآن محبطين.

"لماذا تلحون في السؤال عن مستقبله، بالنسبة لي هو سؤال يفتقد للإحساس، ما الفكرة في هذا السؤالل وهو يغادر الملعب مهزوماً".

ويثير مستقبل بيل، 31 عاماً، الجدل عما إن كان سيعود إلى ريال مدريد بعد موسم قضاه معاراً إلى توتنهام أم لا.