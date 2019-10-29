غرناطة حديث وسائل الإعلام الإسبانية

اهتمت وسائل الإعلام الإسبانية بالعروض الكبيرة التي يواصل غرناطة تقديمها في الدوري الإسباني وجعلته يتصدر الترتيب بعشرين نقطة.

ويتصدر الفريق الأندلسي بفارق نقطة واحدة على برشلونة الذي لم يخض المرحلة العاشرة بسبب تأجيل الكلاسيكو إلى 18 ديسمبر، إضافة لريال سوسييداد الذي يملك 19 نقطة أيضاً في مفاجآة كبيرة لحد الآن، وأتلتيكو مدريد بنفس الرصيد والعائد في هذه المرحلة لسكة الانتصارات بعد سلسلة من التعثراث.

وركزت صحيفة "آس" على متصدر ترتيب الدوري الإسباني للمرة الأولى بعد 46 عاماً، مستغلًا تأجيل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، والتي كان من المفترض إقامتها السبت الماضي، لكنها تأجلت نظراً لدعوات التظاهر إثر سجن مجموعة من الانفصاليين.

وعنونت الصحيفة: "غرناطة يتصدر الليغا للمرة الأولى بعد 46 عاماً".

يذكر أن غرناطة سيلاقي مستضيفه خيتافي صاحب المركز الحادي عشر الخميس القادم ضمن المرحلة الـ 11 من البطولة.