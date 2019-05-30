غريزمان ليس من أولويات برشلونة

وجّه نادي برشلونة صدمة لنجم أتلتيكو مدريد أنتوان غريزمان، بعدما قرر تجميد صفقة انتقاله إليه حالياً، نظراً لصعوبة إنجازها.

وذكر موقع صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الدولي الفرنسي لم يعد من أولويات بطل إسبانيا، على اعتبار أن ثمنه يعتبر مشكلة كبيرة أمام النادي.

وكان مهاجم فرنسا اتخذ قراره بالرحيل عن أتلتيكو منذ أسابيع، وتقلص الشرط الجزائي في عقده من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو.

إلى ذلك، فإن النادي الإسباني سيكون مضطراً إلى دفع راتب غريزمان، الذي سيصل إلى 17 مليون يورو في الموسم الواحد، فضلاً عن أن الطريقة التي رفض بها مهاجم أتلتيكو برشلونة الموسم الماضي، تثير غضب غرفة ملابس الفريق، لا سيما أن اللاعبين كانوا سعداء باحتمال انضمامه إليهم، ما يعني أنه من الصعب أن تتقبل الجماهير وجود اللاعب بعد قراره في يونيو الماضي.