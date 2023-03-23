غفارديول يؤجج المنافسة بين مانشستر سيتي وتشيلسي

البوابة – يحرص كلًا من فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي على مواصلة الجهود في سبيل الحصول على توقيع مدافع لايبزيغ اللاعب الكرواتي جوسكو غفارديول.

وبحسب "فوتبول لندن" فإن البلوز يتطلعون بشدة للاستفادة من خدمات المدافع الكرواتي بمجرد أن تتاح الفرصة للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيف المقبل.

منافسة محتدمة بين مانشستر سيتي وتشيلسي على غفارديول

تكشف التقارير أن تشيلسي حاول الصيف الماضي التعاقد مع غفارديول، لكن لم يكن هناك المزيد من المال لإنفاقه وقتها خاصة بعد أن تعاقد النادي مع ويسلي فوفانا وكاليدو كوليبالي، بالإضافة إلى بادياشيل الذي يلعب بالقدم اليسرى تمامًا مثل المدافع الكرواتي.

اقرأ أيضًا: ماونت يقترب من ليفربول بعد فشل المفاوضات مع تشيلسي

ولم يكن البلوز النادي الوحيد المهتم بالنجم الكرواتي، حيث أن مانشسر سيتي أيضًا مهتمون جدًا بنجم لايبزيغ، وقد يكون هناك تحرك سريع للتعاقد معه بعد انتهاء هذا الموسم.

وفي الحقيقة الوضع في السيتي لا يختلف عن تشيلسي كثيرًا، فعند الحديث عن المدافعين فإن السيتي لديهم أسماء متنوعة تشغل مركز قلب الدفاع، لكن البداية الجيدة للمدافعين الجدد في البلوز قد تدفع غفارديول للتفكير جيدًا قبل اختيار أي جهة ينوي التوقيع لها.