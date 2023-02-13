غوارديولا: هالاند مسدد ضربات الجزاء في مانشستر سيتي ومحرز ثانيًا

كشف مدرب نادي مانشستر سيتي بيب غوارديولا في تصريحات صحفية عقب مباراة يوم أمس أمام أستون فيلا أن لاعبيه تخطوا تعليماته وتوجيهات بخصوص مسدد ضربات الجزاء في الفريق.

وكان السيتزنز قد تحصلوا في مباراتهم أمام أستون فيلا على ركلة جزاء بعد تدخل قوي على جاك غراليش، ليتقدم النجم العربي الجزائري رياض محرز والذي تمكن من تسجيلها ببراعة في شباك الحارس الأرجنتيني مارتينيز.

غوارديولا يفضل هالاند على محرز في تسديد ضربات الجزاء

بعد أن أطلق حكم المباراة صافرته معلنًا عن ضربة جزاء لمانشستر سيتي، اجتمع حوالي 4 لاعبين من كتيبة غوارديولا ودار بينهم نقاش حول الشخص الذي سيتقدم للتسديد، وفي النهاية قام نجم وسط الفريق غوندوغان بإعطاء الكرة لمحرز ليسدد.

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وتعليقًا على هذا الأمر، قال غوارديولا: "أحب تلك الرغبة لدى البعض لتسديد ضربة الجزاء، ولكن هناك دائمًا لاعب واحد يتم تحديده كمسدد لضربات الجزاء دائمًا وأنا اخترت إيرلينغ هالاند فقط".

وأضاف: "من الواضح أنني يجب أن أتحدث حول ذلك مجددًا مع اللاعبين، وهو أن هالاند أول من يسدد في الفريق، ورياض محرز ثانيًا".

واختتم: "هالاند ليس مستثنيًا من ذلك، لقد كسر تعليماتي أيضًا تمامًا مثل بقية اللاعبين، ورأيت ذلك من خط التماس، سنرى غدًا ماذا سيقولون لي".