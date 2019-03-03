غوارديولا يكشف سبب استبعاد محرز المستمر

رياض محرز

أشار بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لأهمية هدف الفوز الذي أحرزه النجم رياض محرز في شباك بورنموث، موضحاً السبب وراء عدم إشراك الدولي الجزائري أساسياً خلال الفترة الأخيرة.

وشارك محرز بعد إصابة كيفين دي بروينه ليسجل هدف انتصار سيتي والصعود لقمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدير الفني الإسباني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "هدف مهم للغاية لنا وله، محرز يدرك بأن عليه التنافس مع بيرناردو (سيلفا) و(رحيم) ستيرلينغ، عليه أن يكون جاهزاً.

"رياض شخص إيجابي ويعرف أن وقته سيأتي لأننا نخوض العديد من المباريات، لا أشك في قدراته، عقليته شرسة، لكن عليه أن يتفهم موقعه.

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"هو في فريق أحرز 100 نقطة الموسم الماضي وكل مباراة يحارب ويلعب، أمامه ليروي (سانيه)، أحد أهم لاعبي الفريق الموسم الماضي، وبيرناردو، الأفضل هذا الموسم، ورحيم، لاعب رائع".

وحول "بيب" حديثه إلى إصابة دي بروينه فقال: "أتمنى أن يعود قريباً لكن الأهم البديل، نحارب كل ثلاثة أيام، نملك أسبوعاً حتى اللقاء المقبل، لكن الجدول مخيف في أبريل".

وختم بقوله: "من الجيد التواجد في جميع البطولات، فزنا ببطولتين حتى الآن ونتصدر الآن الدوري الإنجليزي ونشارك في دوري الأبطال والكأس، لو فاز ليفربول سنهنئه، لكننا لن نستسلم، اليوم (أمس) كانت لحظة خاصة".

ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب مؤقتاً بانتظار نتيجة لقاء ليفربول أمام إيفرتون في ديربي المدينة، علماً بأن انتصار الريدز سيعيدهم للقمة بفارق نقطة.