غوميس ينفرد بصدارة هدافي دوري أبطال آسيا

فض بافيتيمبي غوميس مهاجم الهلال شراكته مع ليوناردو دا سيلفا مهاجم الوحدة، بعد تسجيله هدفاً في شباك السد 2-4 خلال لقاء إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ليبلغ محطة الأهداف العشرة في الصدارة ويقترب أكثر من الظفر بالحذاء الذهبي.

وتوقف رصيد ليوناردو، عند تسعة أهداف، علماً بأن فريقه غادر المسابقة، فيما سيحتاج شينزو كوروكي، لاعب أوراوا ريد دياموندز، الذي يمتلك ثمانية أهداف في رصيده إلى هدفين حتى يزاحم غوميس على لقب الهداف.

وتوزعت أهداف المهاجم الفرنسي، في أربعة فرق ـ "هاتريك" في شباك الأهلي، وثلاثة أهداف في شباك الدحيل "مباراتان"، وثلاثة أهداف في السد، وهدف في شباك استقلال طهران.

وسبق أن خطف عمر خربين، مهاجم الهلال، لقب هداف البطولة نسخة موسم 2017، برصيد عشرة أهداف.

وسجل غوميس، عشرة أهداف من جملة ما سجله الهلال في البطولة حتى الآن (31 هدفاً)، حيث جاء محمد الشلهوب ثاني هدافي الهلال في البطولة برصيد ثلاثة أهداف، يليه سيباستيان جيوفينكو، وعلي البليهي، وسالم الدوسري بهدفين لكل منهم. وهدف لكل من عبد الله الحافظ، وأندريه كاريو، وهتان باهبري، وكارلوس إدواردو، وناصر الدوسري، وعبد الله عطيف، وسلمان الفرج، ومحمد الدوسري، ومحمد كنو، وياسر الشهراني، ونواف العابد ومحمد البريك.