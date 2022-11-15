غوندوغان: الانضمام إلى ليفربول؟ الجميع يعلم كم أحترم كلوب

حسم نجم وسط مانشستر سيتي إلكاي غوندوغان الجدل القائم خلال الأيام الماضية حول إمكانية الانتقال إلى المنافس الأقوى للسيتي نادي ليفربول الموسم القادم.

وكانت الشائعات والتوقعات الفترة الماضية قد ربطت اسم اللاعب الألماني بالريدز، وهو الأمر الذي إذا تم سيكون عبارة عن إعادة لم الشمل بين المدرب الألماني يورغن كلوب وغوندوغان الذي سبق وأن دربه عندما كانا سويًا في بوروسيا دورتموند.

غوندوغان يحسم أمر انتقاله إلى ليفربول الموسم القادم

كشف لاعب وسط السيتي إليكاي غوندوغان في تصريحات صحفية نقلتها وسائل الإعلام الألمانية قراره بشأن الانتقال إلى نادي ليفربول وقال: "أعتقد أنني يمكنني أن أوضح الأمر، الجميع يعلم كم أحترم يورغن كلوب وأقدره، ولكنني لعبت لنادي مانشستر سيتي لسنوات".

وتابع: "الانتقال إلى المنافس الأقوى في الدوري وأنا حاليًا كابتن مانشستر سيتي؟ بالتأكيد لا، لا يمكنني أن أتخيل حدوث هذا الأمر على الإطلاق".

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