غيابات مؤثرة في تشكيلة تشيلسي اليوم ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي 2023

تشكيلة تشيلسي اليوم ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب موعد مباراة أرسنال ضد تشيلسي، المعلق والقنوات الناقلة.

يحل نادي تشيلسي اليوم ضيفًا على أرضية ملعب "الإمارات" لمواجهة نادي أرسنال في ديربي لندن المرتقب ضمن إطار منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023.

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ويتطلع البلوز تحت قيادة المدرب المؤقت فرانك لامبارد إلى كسر سلسلة الهزائم المتواصلة في آخر 5 مباريات من خلال تحقيق الفوز اليوم، إلّا أنه في الوقت ذاته يعاني الفريق من بعض الغيابات المؤثرة وأبرزها ريس جيمس، ماونت، كوكوريلا، كوليبالي، وكاي هافيرتز.

تشكيلة تشيلسي اليوم ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي 2023

المدرب: فرانك لامبارد

التشكيلة: 3-4-2-1

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: تشالوباه ، سيلفا ، فوفانا

خط الوسط: تشيلويل ، إنزو فرنانديز ، كوفاتشيتش ، أزبيليكويتا

خط الهجوم: جالاجر ، مودريك ، ستيرلينغ

موعد مباراة أرسنال ضد تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي 2023

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية في مباراة أرسنال وتشيلسي اليوم في الجولة 34 من مسابقة البريميرليغ في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والأردن ومصر والسودان وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وتشيلسي والمعلق

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال أمام تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023 هي شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بصوت المعلق حسن العيدروس.