غيابات متوقعة في تشكيلة يوفنتوس اليوم أمام كريمونيسي في الدوري الإيطالي

تشكيلة يوفنتوس اليوم أمام كريمونيسي في الدوري الإيطالي 2023، موعد مباراة يوفنتوس وكريمونيسي، المعلق والقنوات الناقلة للمباراة في الأسبوع 35.

يستعد نادي يوفنتوس اليوم لملاقاة نادي كريمونيسي على أرضية ملعبه "أليانز ستاديوم" في إطار منافسات الجولة 35 من مسابقة الدوري الإيطالي 2023.

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اليوفي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة ولا تزال لديه مباراة مؤجلة، وهي بالتأكيد تعطيه الأفضلية في البقاء كثاني الترتيب مقابل إنتر ميلان الذي لديه نفس الرصيد من النقاط ولكن دون مباريات مؤجلة.

تشكيلة يوفنتوس اليوم أمام كريمونيسي في الدوري الإيطالي

المدرب: ماسيميليانو أليغري

التشكيلة: 3-5-2

حراسة المرمى: بيرين

خط الدفاع: غاتي ، بريمر ، دانيلو

خط الوسط: كوادرادو ، فاجيولي ، باريديس ، رابيو ، كوسيتيتش

خط الهجوم: كييزا ، فلاهوفيتش

موعد مباراة يوفنتوس وكريمونيسي اليوم في الدوري الإيطالي

تقام مباراة يوفنتوس ضد كريمونيسي اليوم الأحد الموافق 14 مايو 2023 في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت السعودية والأردن ومصر وقطر.

المعلق والقنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وكريمونيسي في الدوري الإيطالي

تم اختيار المعلق حازم عبد السلام لتولي مهمة القيادة الصوتية والتعليق على أحداث ومجريات مباراة اليوفي اليوم المقرر أن تبث عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية على قناة AD Sports 1 HD Premium.