فالنسيا يضم كافاني إلى صفوفه في عقد يمتد حتى عام 2024 

يتجه النجم السابق لنادي باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الأورغوياني إيدنسون كافاني إلى اللعب في الليغا الإسبانية هذا الموسم، حيث كشفت المصادر الأوروبية عن وصول نادي فالنسيا لاتفاق مع اللاعب في عقد يمتد حتى 2024.

وفي الواقع، كان الهداف التاريخي لنادي بي إس جي صاحب الـ35 عامًا قد قالها مرارًا وتكرارًا أنه يحلم باللعب في الدوري الإسباني ولو لفترة قصيرة قبل أن يتقاعد ويعتزل كرة القدم.

Edinson Cavani to Valencia, here we go! Verbal agreement in place on two year contract — been told Cavani will arrive in Valencia today, so traveling from Madrid. 🚨⚪️🦇🇺🇾 #Cavani



Barring any last minute changes, he will sign the contract with Valencia within 24h. pic.twitter.com/ORlSm5X5Cc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2022

كافاني إلى نادي فالنسيا حتى 2024

بحسب خبير الانتقالات الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن المهاجم المخضرم توصل لاتفاق شفوي مع النادي الإسباني وسيتم التعاقد معه لمدة عامين، ومن المتوقع أن يصل كافاني إلى فالنسيا اليوم، وسيتم توقيع العقد خلال الـ24 ساعة القادمة والإعلان رسميًا بعد ذلك.

كافاني كان قد غادر مانشستر يونايتد خلال الصيف الحالي وكان متاحًا بالمجان للتعاقد مع أي فريق، ولكنه أعرب في أكثر من مناسبة أنه يريد اللعب في الدوري الإسباني قبل انتهاء مسيرته الكروية، ويأمل بعد هذا الانتقال أن يأخذ مكانه في التشكيلة الخاصة بمنتخب الأوروغواي في كأس العالم 2022 في قطر.

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