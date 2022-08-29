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فالنسيا يضم كافاني إلى صفوفه في عقد يمتد حتى عام 2024 

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 29 آب / أغسطس 2022 - 10:50
كافاني (المصدر: أ ف ب)
Uruguay's Edinson Cavani celebrates after scoring against Venezuela during the South American qualification football match for the FIFA World Cup Qatar 2022 at the Centenario stadium in Montevideo, on February 1, 2022. (Photo by PABLO PORCIUNCULA / POOL / AFP)

يتجه النجم السابق لنادي باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد الأورغوياني إيدنسون كافاني إلى اللعب في الليغا الإسبانية هذا الموسم، حيث كشفت المصادر الأوروبية عن وصول نادي فالنسيا لاتفاق مع اللاعب في عقد يمتد حتى 2024.

وفي الواقع، كان الهداف التاريخي لنادي بي إس جي صاحب الـ35 عامًا قد قالها مرارًا وتكرارًا أنه يحلم باللعب في الدوري الإسباني ولو لفترة قصيرة قبل أن يتقاعد ويعتزل كرة القدم.

كافاني إلى نادي فالنسيا حتى 2024

بحسب خبير الانتقالات الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن المهاجم المخضرم توصل لاتفاق شفوي مع النادي الإسباني وسيتم التعاقد معه لمدة عامين، ومن المتوقع أن يصل كافاني إلى فالنسيا اليوم، وسيتم توقيع العقد خلال الـ24 ساعة القادمة والإعلان رسميًا بعد ذلك.

كافاني كان قد غادر مانشستر يونايتد خلال الصيف الحالي وكان متاحًا بالمجان للتعاقد مع أي فريق، ولكنه أعرب في أكثر من مناسبة أنه يريد اللعب في الدوري الإسباني قبل انتهاء مسيرته الكروية، ويأمل بعد هذا الانتقال أن يأخذ مكانه في التشكيلة الخاصة بمنتخب الأوروغواي في كأس العالم 2022 في قطر.

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