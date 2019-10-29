فان دايك: ليفربول هيمن على توتنهام

أكّد مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك، أنه كان يدرك صعوبة تحقيق الفوز على توتنهام (2-1) الأحد ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وتخلف ليفربول بالنتيجة منذ الدقيقة الأولى بهدف أحرزه هاري كاين، لكن بطل أوروبا التزم بطريقة لعبه وتمكن من تسجيل هدفين عبر جوردان هندرسون ومحمد صلاح (من ركلة جزاء).

وحافظ المتصدر بهذا الفوز على فارق النقاط الست التي تفصله عن مطارده حامل اللقب مانشستر سيتي.

وقال فان دايك في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عقب انتهاء اللقاء: "أعتقد أن الفوز مستحق، كنا نعلم أن الأمر سيكون صعباً، لكن عندما سجلوا هدفاً بأقل من دقيقة أصبح الأمر أكثر صعوبة، قمنا بردة فعل واستمرينا في الضغط، حارس مرماهم كان رائعاً".