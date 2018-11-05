فرانس فوتبول: فينغر يقترب من تدريب ميلان

آرسين فينغر

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن اقتراب المخضرم آرسين فينغر من تولي منصب المدير الفني لميلان وإقالة المدرب الحالي جينارو غاتوزو.

ولا يرتبط الفرنسي البالغ من العمر 69 عاماً بأي فريق منذ رحيله عن تدريب آرسنال نهاية الموسم المنصرم بعد أن قضى 22 عاماً على رأس الإدارة الفنية للفريق اللندني.

وكان فينغر قد كشف في حديث سابق لشبكة "سكاي سبورت" عن رغبته في العودة للتدريب وشعوره بالحنين لعالم كرة القدم بعد حصوله على قسط من الراحة، وارتبط اسمه بالعمل في ريال مدريد أو بايرن ميونيخ أو فنربخشة أو حتى تدريب منتخب الصين خلفًا للمدرب مارشيلو ليبي الذي سينهي عقده معهم بعد كأس أسيا.

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كما أن إدارة نادي باريس سان جيرمان كانت قد عرضت عليه منصب المدير الإداري وفقاً لما ورد في بعض وسائل الإعلام.

بدورها، قالت فرانس فوتبول أن ليوناردو المدير الرياضي لميلان وملاك الروسونيري تحدثوا بالفعل مع فينغر واقتربوا من إقناعه بالقدوم إلى سان سيرو بدلاً من المدرب الحالي واللاعب السابق غاتوزو.

يذكر أن فينغر توج مع آرسنال بلقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات وبكأس الاتحاد الإنجليزي سبع مرات.