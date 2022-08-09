فرديناند: إدارة يونايتد يجب أن تتمسك برونالدو رغم رغبته في الرحيل

خرج أسطورة الدفاع الإنجليزية والنجم السابق لنادي مانشستر يونايتد ريو فرديناند في تصريحات جديدة، علق فيها على موضوع رحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق خلال سوق الانتقالات الحالي.

ونقلًا عن موقع "GOAL"، فإن فرديناند يرى أن إدارة يونايتد يجب عليها أن تتمسك بالنجم البرتغالي رغم أنه رغبته في الرحيل واضحة تمامًا منذ فترة طويلة، خاصة أنه الشياطين الحمر لن يكونوا متواجدين في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والدون يريد اللعب مع فريق متواجد في بطولة ذات الأذنين لتحقيق المزيد من الأرقام قبل انتهاء مسيرته الكروية.

ولكن بحسب رأي فرديناند، فإن مانشستر يونايتد يجب أن تتمسك أكثر برونالدو، لأنه لا يوجد من يضاهي أرقامه وأهدافه التي سجلها مع النادي خلال الموسم الماضي، حيث أن رونالدو في أسوأ موسم له وهو الموسم الماضي استطاع أن يسجل 24 هدفًا مع الشياطين الحمر.

فرديناند يوجه رسالة لإدارة يونايتد

في سياق متصل، علق فرديناند على قرار تين هاغ بإجلاس رونالدو على دكة البدلاء أمام برايتون في أولى مباريات النادي في الدوري الإنجليزي، وقال: "إن أسوأ شيء ممكن أن يحدث له هو الجلوس على مقاعد البدلاء والدخول إلى المباراة".

وأضاف: "كان يجب أن يبدأ ويقول له المدرب لديك 45 دقيقة لتقوم فيها بما تجيده، لديه خبرة كافية ليحكم بنفسه على المباراة".

وتابع: "مانشستر يونايتد لا يمكن أن يسمح له بالرحيل الآن، أين سيجدون لاعبًا يسجل 24 هدفًا؟..يجب أن يقولوا له لا يوجد محادثات..أنت لن تذهب إلى أي مكان".

واختتم: "لا يمكن أن يسمحوا له بالرحيل، لا يوجد لاعب يمكنه تسجيل 24 هدفًا، ونونيز ذهب إلى ليفربول، وهالاند في مانشستر سيتي".

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