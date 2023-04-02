فرستابن يحقق جائزة أستراليا الكبرى في بطولة العالم للفورمولا واحد

البوابة – أحرز سائق ريد بول الهولندي ماكس فرستابن جائزة أستراليا الكبرى اليوم والفوز الـ37 له خلال مسيرته على حساب منافسه البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس في بطولة العالم للفورمولا واحد.

وكان في فرستابن في المؤخرة بداية السباق خلف كل من ثنائي مرسيدس البريطانيين جورج راسل وهاميلتون، إلّا أن الهولندي ظل بنفس العزيمة والإصرار ليفوز في النهاية بالسباق الذي شهد رفع العلم الأحمر ثلاث مرات لحدوث اصطدامات عدة.

ماكس فرستابن يتوج بطل العالم للفورمولا واحد

حل الهولندي ماكس فرستابن سائق ريد بول في المركز الأول، وجاء البريطاني سائق مرسيدس لويس هاميلتون ثانيًا، في حين جاء الإسباني سائق أستون مارتن فيرناندو ألونسو في المركز الثالث في منصة التتويج.

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وعلق البطل الهولندي فرستابن عقب الفوز قائلًا: "لقد كانت انطلاقة سيئة للغاية في الحقيقة، لكنني كنت حريصًا في اللفة الأولى خاصة وأن لدي الكثير لأخسرة".

وأضاف: "ما حدث بعد ذلك هو أن وتيرة السباق كانت سريعة جدًا، ومع ظهور تلك الأعلام الحمراء كان الأمر فوضويًا حقًا، لكنني كنت أسير كما هو مخطط وحققت مرادي من خلال الفوز، وهذا هو المهم".

يشار إلى أن هذا الفوز الأول لفرستابن على حلبة ملبورن، والأول لريد بول في أستراليا منذ آخر انتصار حققه سيباستيان فيتيل في عام 2011.