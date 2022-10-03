فودين يحطم رقم ميسي القياسي بعد الهاتريك أمام يونايتد

تمكن نجم مانشستر سيتي فيل فودين من تحطيم رقم قياسي خاص بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعد تسجيله الهاتريك أمام مانشستر يونايتد يوم أمس في المباراة التي انتهت بفوز ساحق للسيتي بنتيجة 6-3 في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

النجم الإنجليزي منذ ظهوره في موسم 2017-2018 تحت قيادة الفيلسوف بيب غوارديولا، استطاع بعد هاتريك أمس أن يصل للهدف رقم 50 مع مان سيتي، وهو الهاتريك الثاني له مع النادي.

بيب غوارديولا (المصدر: أ ف ب)

فودين يتخطى رقم ميسي القياسي بعد هاتريك يونايتد

في عمر الـ22 فقط، أصبح فودين أصغر لاعب تحت قيادة بيب غوارديولا يصل إلى الهدف رقم 50 مع النادي، ليتخطى رقم ميسي السابق مع برشلونة، حيث أن البرغوث الأرجنتيني كان أكبر من فودين بـ35 يومًا عندما استطاع الوصول إلى هدفه الـ50 مع مدربه غوارديولا في البارسا آنذاك بحسب صحيفة "الميرور".

وكان قد أكد يوم أمس النجم المصري ومحلل قنوات بي إن سبورتس محمد أبو تريكة، أن فيل نجم السيتي تحسن بشكل كبير، وأصبح لاعب جائع دائمًا ويريد تسجيل المزيد من الأهداف خاصة بعد قدوم الدبابة النرويجية للسيتي هذا الموسم إرلينغ هالاند.

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