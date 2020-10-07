فونت أراد أن يصبح تشافي "فيرغسون برشلونة"

كشف فيكتور فونت، المرشح لرئاسة برشلونة، عن كواليس الحوار الذي دار بينه وبين تشافي هيرنانديز، المدير الفني للسد بشأن الإشراف على الفريق الكتالوني مستقبلاً.

وقال فونت في مقابلة مع إذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية: “عندما بدأنا العمل على مشروعنا، فكرنا في شخصيتين لقيادة المشروع الرياضي، بيب غوارديولا وتشافي.

“يجب أن تتخذ القرارات الرياضية من قبل الرياضيين، تحدثنا مع تشافي حتى يكون (أليكس) فيرغسون برشلونة، لكنه أخبرني بضرورة استمرار رونالد كومان كمدرب إذا قام بعمل جيد”.

وأكد فونت صعوبة وضع النادي الحالي، مشيراً إلى أن جوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس الحالي، كان يجب عليه الدعوة لعقد انتخابات عاجلة.

وواصل: “أهمية عملية سحب الثقة ليست تقديم موعد الإنتخابات، في حال نجاحها سيتم منع هذه الإدارة من اتخاذ القرارات، ولن نوقع على تحالفات كما هو الحال في السياسة، إما أن نفوز أو أن نعود إلى منازلنا.

“كان ينبغي على بارتوميو أن يدعو للانتخابات، وضع النادي حرج للغاية، لا أتخيل برشلونة يلعب في بطولة آخر غير الدوري الإسباني، البارسا هو وسيلة تساعد على تقديم شرح للعالم عن كتالونيا، لكن لا يجب للنادي أن يقحم نفسه في السياسة.

“كان يجب ألا يتم الموافقة على رحيل (لويس) سواريز إلى أتلتيكو، ولا أريد عودة نيمار إلى برشلونة”.