فيدال حزين لعدم المشاركة مع برشلونة

أبدى آرتورو فيدال، حزنه جراء ابتعاده عن التشكيل الأساسي لبرشلونة هذا الموسم.

وقال الدولي التشيلي بعد المباراة أمام سلافيا براغ ضمن دوري أبطال أوروبا لشبكة "فوكس": "أنا حزين لكوني لا أبدأ اللقاءات، لكن المهم هو الانتصار، الأمر معقد.

"عندما تكون في حالة طيبة بدنياً وفنياً ولا تشارك يتعقد الوضع، كل كرة لمستها كانت بأفضل شكل.

"الأمر يكلف، لكنه قرار فني، سأستمر في العمل وأتمنى أن يتغير الوضع في المباريات المقبلة".

وشارك فيدال في ثمانية لقاءات هذا الموسم، ولكن بدأ لقاء وحيد كأساسي كان في الانتصار على إشبيلية ضمن الدوري الإسباني.