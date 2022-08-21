فيديو: أهداف برشلونة وريال سوسيداد 1-1 وبداية مجنونة في أول 5 دقائق

أهداف برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني الجولة الثانية، بداية مجنونة في الدقائق الأولى، حيث أنه في الدقيقة الأولى من عمر المباراة خطف البارسا الهدف الأول عن طريق ليفاندوفسكي من خلال تمريرة حاسمة وضعته أمام المرمى ليعلن عن تسجيل الهدف الأول لصالح البلوغرانا.



أهداف برشلونة اليوم

بعد أقل من 4 دقائق عاد سوسيداد ليؤكد عقدة الأنويتا وأحرز هدف التعادل بتسديدة ساقطة فوق شتيغن عن طريق اللاعب السويدي ألكسندر إيزاك لتصبح النتيجة التعادل 1-1 بين الفريقين، ولا زالت المباراة تحمل في طياتها الكثير، سنوافيكم بالنتيجة النهائية لاحقًا ونترككم الآن مع أسرع أهداف الليغا هذا الموسم.

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