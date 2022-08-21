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فيديو: أهداف برشلونة وريال سوسيداد 1-1 وبداية مجنونة في أول 5 دقائق

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 21 آب / أغسطس 2022 - 08:21
أهداف برشلونة اليوم (المصدر: أ ف ب)
Barcelona's Polish forward Robert Lewandowski celebrates scoring the opening goal during the Spanish League football match between Real Sociedad and FC Barcelona at the Anoeta stadium in San Sebastian on August 21, 2022. (Photo by ANDER GILLENEA / AFP)

أهداف برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني الجولة الثانية، بداية مجنونة في الدقائق الأولى، حيث أنه في الدقيقة الأولى من عمر المباراة خطف البارسا الهدف الأول عن طريق ليفاندوفسكي من خلال تمريرة حاسمة وضعته أمام المرمى ليعلن عن تسجيل الهدف الأول لصالح البلوغرانا.
 

أهداف برشلونة اليوم

بعد أقل من 4 دقائق عاد سوسيداد ليؤكد عقدة الأنويتا وأحرز هدف التعادل بتسديدة ساقطة فوق شتيغن عن طريق اللاعب السويدي ألكسندر إيزاك لتصبح النتيجة التعادل 1-1 بين الفريقين، ولا زالت المباراة تحمل في طياتها الكثير، سنوافيكم بالنتيجة النهائية لاحقًا ونترككم الآن مع أسرع أهداف الليغا هذا الموسم.

 

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