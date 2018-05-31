فيديو: ثنائية جديدة لإبراهيموفيتش في الدوري الأميركي

إبراهيموفيتش يعود للتسجيل

سجل زلاتان إبراهيموفيتش ثنائية جديدة للوس أنجيليس غالاسكي في الدوري الأميركي للمحترفين، لكن فريقه سقط في عقر داره أمام دالاس بنتيجة 2-3، وبقي مهدداً بعدم التأهل إلى مرحلة "البلاي أوف".

وبعد عودته من الإيقاف لمباراة واحدة إثر طرده في لقاء فريقه أمام مونتريال في 21 من الشهر الجاري، وجد صاحب الـ 36 عاماً الطريق إلى الشباك مرتين.

لكن صحوة العملاق السويدي جاءت متأخرة، إذ كان فريقه متخلفاً بثلاثية نظيفة سجلها راين هولينغزهيد (34)، وكريستيان كولمان (40)، وكارلوس غرويزو (66).

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وقلص "إبرا" الفارق بعد ثلاث دقائق بتسديدة خادعة من كرة لم يحسن الدفاع الخصم تشتيتها (69)، ثم استفاد من النقص العددي في صفوف المنافس بعد طرد صاحب الهدف الثاني كولمان بالحمراء (80) ليضيف الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع (90+7).

ورفع إبراهيموفيتش رصيده إلى 5 أهداف بالتالي بعد ثنائية أولى في المباراة الأولى له مع غالاكسي في ديربي مدينة لوس أنجيلسي، والتي تغلب فيها على جاره لوس أنجيليس إف سي 4-3 آواخر مارس الماضي.

وكان غالاكسي أنعش آماله بالتأهل إلى "البلاي أوف" بعد تحقيق انتصارين متتاليين، لكن خسارة الأربعاء وضعته من جديد على الحافة، كونه يقبع في المركز الثامن على لائحة المنطقة الغربية، الأخير المؤهل إلى الأدوار الإقصائية، برصيد 16 نقطة من 13 مباراة، بفارق الأهداف فقط عن مينيسوتا يونايتد التاسع.