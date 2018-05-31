زيدان يكشف أسباب رحيله عن ريال مدريد

زين الدين زيدان

كشف زين الدين زيدان، مدير ريال مدريد الفني السبب وراء ورحيله عن الفريق متحدثاً عن وجهته المحتملة.

وحقق "زيزو" 9 بطولات مع ريال خلال عامين ونصف أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي: "كان قراراً صعباً علي، لكني اتخذته في النهاية ولن أتراجع عنه، من الصعب الحفاظ على النسق ذاته في فريق بحجم ريال مدريد لأكثر من 3 مواسم.

"لا أظن أن الفريق قادر على الفوز تحت قيادتي في المستقبل، قدمنا موسماً سيئاً ومن الجيد أن ننهيه بلقب دوري أبطال أوروبا.

"كنت مستاءً من مشوار الفريق في الدوري الإسباني، وخسارتنا أمام ليغانيس في الكأس كانت بمثابة الضربة القاضية. أحب النادي ورئيسه - فلورنتينو بيريز - ولذلك الرحيل هو الخيار الأفضل".

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وأكد زيدان أنه لن يتولى تدريب أي فريق الموسم المقبل ويحتاج للراحة قبل العودة مجدداً.

وأوضح زيدان أنه أخبر سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، في البداية والذي تقبل القرار وتمنى له التوفيق في المستقبل.

"أفضل بطولة حققتها مع ريال مدريد كانت التتويج بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، إنها حقاً بطولة معقدة وصعبة للغاية".

وتولى زيدان تدريب ريال مدريد في يناير 2016 وحصد معه لقبي الدوري والسوبر المحليين مرة واحدة، بينما فاز بكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي مرتين ودوري أبطال أوروبا 3 مرات.