آل الشيخ يبشر الجماهير المصرية بمشاركة صلاح في كأس العالم

محمد صلاح

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عن جاهزية محمد صلاح نجم منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم 2018 رفقة بلاده.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمد لله نتيجة الـ MRI الثانية لنجمنا العربي الكبيرة محمد صلاح تبين أنها كدمة وسيلحق على مباراة أوروغواي بإذن الله... شد حيلك يا صلاح".

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ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها آل الشيخ عن صلاح، حيث أكد من قبل في أكثر من مناسبة غياب صلاح عن منتخب مصر في منافسات كأس العالم.

وكان الدولي المصري كان قد تعرض للإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، في المباراة التي خسرها ليفربول بنتيجة 3-1.

يذكر ان المنتخب المصري يقع في المجموعة الأولى بكأس العالم رفقة الأخضر السعودي وأوروغواي وصاحب الضيافة منتخب روسيا.