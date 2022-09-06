فيديو: جماهير أولمبياكوس يرحبون بلاعبهم الجديد مارسيلو بطريقة أسطورية

انضم النجم البرازيلي مارسيلو ونجم نادي ريال مدريد سابقًا إلى نادي أولمبياكوس اليوناني رسميًا، وذلك بعد إبرام عقد لمدة موسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

ونادي أولمبياكوس يعد من الأندية الأكثر تتويجًا بالألقاب على صعيد الأندية اليونانية، وهو الوجهة التي فضل النجم البرازيلي مارسيلو أن يواصل فيها مسيرته الكروية بعد أن غادر نهاية الموسم الماضي النادي الملكي الذي حقق معه العديد من البطولات والإنجازات وأبرزها دوري أبطال أوروبا.

First night as Olympiacos player for Marcelo ⚪️🔴🇬🇷 #Olympiacospic.twitter.com/ZjlhGs0ePG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2022

استقبال أسطوري من جماهير أولمبياكوس للنجم البرازيلي مارسيلو

عبّر جماهير نادي أولمبياكوس اليوناني عن فرحتهم بالتعاقد مع نجم الملكي السابق مارسيلو ولكن على طريقتهم الخاصة، حيث أنه عندما تم تقديم مارسيلو على ملعب كارايسكاكيس للإعلان رسميًا عن انضمامه إلى صفوف الفريق، أشعل مشجعي النادي الأجواء حرفيًا وأصبحت السماء باللون البرتقالي وكان استقبالًا أسطوريًا لنجم بمكانة مارسيلو.

يشار إلى أن مارسيلو كان قد تحدث سابقًا عن نيته اعتزال كرة القدم، حيث أنه لم يتلقى عروضًا في البداية إلّا من الأندية القطرية والأمريكية، ولم يكن ينوي أن يختتم مسيرته الكروية في إحدى هذه الدوريات، ولكن على ما يبدو أن التعاقد مع النادي اليوناني غير رأيه تمامًا.

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