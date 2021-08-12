فيديو: ميسي يتدرب مع باريس سان جيرمان ويقابل مبابي

تدرب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لأول مرة مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان اليوم الخميس بعد انتقاله الرسمي قبل يومين.

وهذه أول مرة يتمرن فيها الهداف المتألق على العشب الأخضر عقب قيادة منتخب بلاده للقب كوبا أميركا 2021 منتصف الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يخوض أول مباراة رسمية له مع الباريسي في وقت لاحق من أغسطس الجاري.

وانتشر سريعاً مقطع فيديو ظهر فيه "ليو" وهو يركض خلال حصة تدريبية.

كما التقى أيقونة برشلونة السابق بزميله الجديد كيليان مبابي وبقية اللاعبين قبل بدء التمرينات.

ماذا قال مبابي لزميله الجديد ميسي ؟

ونشر الفرنسي الشاب صورة جمعته بميسي عبر حسابه على موقع إنستغرام وأرفق معها العبارة التالية: "مرحبا بك في باريس يا ليو."

ويترقب عشاق باريس سان جيرمان مشاهدة الثلاثي الهجومي الناري المكون من مبابي وميسي ونيمار.

ووقع الأرجنتيني مع عملاق الدوري الفرنسي لمدة موسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث، وكشفت تقارير أنه سيتقاضى قرابة 35 مليون يورو سنوياً.