فيرناندينيو يكيل المديح لغوارديولا

تحدث فيرناندينيو متوسط ميدان مانشستر سيتي عن تجربة العزل الصحي التي يعيشها في البرازيل إلى جانب اهتمامه بالمركز الذي ينشط فيه في قلب الدفاع تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا، الذي أثنى عليه كثيراً واصفاً إياه بالمدرب الظاهرة.

وقال البرازيلي في حوار مع شبكة “سكاي سبورتس” “طلبت الحصول على إذن من النادي كي أكون هنا (البرازيل) وقضاء هذا الوقت مع أسرتي، وسمحوا لي بذلك، الطقس جيد للغاية هنا، وهناك مساحة للركض وركل الكرة والقيام ببعض التمرينات، وهذا جيد كي نحافظ على اللياقة البدنية”.

وتوجه نجم السيليساو بمديح خصّ به غوارديولا، مبرزاً الفرق بينه وبين باقي المدربين “يتميز باهتمامه بأصغر التفاصيل، يوفر لك المعلومات التي تحتاجها بشأن الخصم وبشأن نفسك، يقضي الكثير من الوقت في كيفية إيجاد المساحات”.

وقال نجم سيتي “هذا بجانب كيفية غلق المساحات لخلق صعوبات أمام الخصم، وهذا أمر مهم، خاصة أن المباراة التي نشاهدها نحن تختلف عن تلك التي يشاهدها الجمهور في الملعب أو عبر شاشات التلفزيون، هذه التفاصيل تساعدنا على التطور وتقديم مستوى أفضل ومساعدة الفريق.

“الآن يجب عليّ التحدث للاعبين من أمامي وإخبارهم بضرورة المواصلة، هذه من الأمور التي ساعدني فيها أيضاً، ومع ذلك تبقى أساسيات الكرة كما هي من خلال حبنا الاحتفاظ بالكرة، وعند فقدانها يتوجب علينا الإسراع لاستعادتها”.

ومنذ رحيل فينسان كومباني أصبح فيرناندينيو قائد الفريق بصورة أكبر من دافيد سيلفا، وبدأ في استغلال خبراته لمساعدة شباب سيتي.

وقال “الأمر لا يتعلق بجيزوس فقط، عندما بدأت مسيرتي في البرازيل، ساعدني اللاعبون الكبار، منحوني نصائح كثيرة، وبالتالي أعلم أهمية هؤلاء اللاعبين بالنسبة للشباب”.