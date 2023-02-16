فيغهورست: مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم بمثابة نهائي مبكر

صرّح المهاجم الهولندي لنادي مانشستر يونايتد فاوت فيغهورست أن الشياطين الحمر في طريقهم هذا المساء للتواجد في ملعب نادي برشلونة من أجل الفوز.

ويفتتح مانشستر يونايتد اليوم مشواره في دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي 2023 من خلال مواجهة قوية أمام البارسا على أرضية ملعب "سبوتيفاي كامب نو" الساعة 8:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

فيغهورست يتحدث عن موقعة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم

كشف موقع "Tribalfootball" عن أبرز ما قاله المهاجم الهولندي فاوت فيغهورست، والذي صرح: "أنه تحدٍ ممتاز بالنسبة لنا، بالطبع هذا الكلام ينطبق على مبارتي الذهاب والإياب، لكن في النهاية الأمور تتمحور حول الفوز وتحقيق الألقاب، لا يهم بأي نادي أو ملعب ستخوض التحدي".

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وأضاف: "لا زلنا ننافس في 4 بطولات ونتطلع للبقاء هكذا، لهذا السبب يوجد هناك أمر وحيد يمكن إحصاؤه، ألا وهو عدد مرات الفوز، اليوم سنلعب في الكامب نو، وستكون هذه المواجهة بمثابة نهائي مبكر".

واختتم: " لا يزال كلا الفريقين في المنافسة ولا زلنا نملك الفرصة لتحقيق لقب الدوري الأوروبي، لعل الحديث مبكر بعض الشيء عن ذلك، لكن كما قلت مواجهة البارسا بمثابة نهائي وفي حالة الفوز عليهم ستكون لدينا فرصة أفضل في بقية المباريات".