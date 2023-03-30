البوابة – بعد حظر ارتداء شارة دعم المثليين في كأس العالم قطر 2022، ها هي تعود القصة للسطح من جديد ولكن هذه المرة في كأس العالم للسيدات 2023.

وكان قد تم حظر ومنع أي قائد فريق من ارتداء شارة الألوان الداعمة للمثلية خلال مونديال قطر 2022 الماضي بقرار من الفيفا، التي هددت وقتها بفرض عقوبات رياضية على كل منا يخالف هذه التعليمات.

فيفا تعتزم حظر شارة دعم المثلية في كأس العالم للسيدات 2023

من المتوقع أن تكون هناك عقوبات من قبل الفيفا في حال اختار أي منتخب ارتداء شارة دعم المثلية، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن أي تغيير في القواعد قبل نهائيات كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا والتي تبدأ في 20 يوليو 2023.

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ولكن بحسب ما ذكرت تقارير ألمانية، فإن فريق السيدات الألماني تم إخباره أن شارة قوس قزح تم حظرها من قبل الفيفا هذا الصيف، حيث صرح مدير الفريق الألماني قائلًا: " تم اخبارنا أن الفيفا تريد أن ترتدي جميع الدول المشاركة شارة الكابتن الخاصة بالفيفا فقط لا غير".